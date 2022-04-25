جدة 25 رمضان 1443هـ الموافق 26 أبريل 2022م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بدولة رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.وجرى خلال الاتصال، بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها، كما جرى استعراض الجهود المبذولة تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.// انتهى //00:58ت م0008