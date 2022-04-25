القاهرة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واستغلب فريق سموحة على ضيفه فريق مصر المقاصة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الليلة الماضية على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة، رفع سموحة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد المقاصة عند 10 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.وفي الجولة ذاتها، تعادل فريق غزل المحلة أمام ضيفه فريق فاركو بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب غزل المحلة، ليرتفع رصيد المحلة إلى 20 نقطة في المركز السابع خلف فاركو الذي جاء في المركز السادس برصيد 22 نقطة.وفي مباراة أخرى، حقق فريق فيوتشر فوزاً غالياً على ضيفه فريق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام بالقاهرة، ليرتفع رصيد فيوتشر إلى 25 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الجونة عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.// انتهى //01:55ت م0010