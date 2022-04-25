الرياض 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسعزز فريق يوفنتوس الإيطالي حظوظه في المنافسة على بطاقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه في الأنفاس الأخيرة على مضيفه فريق ساسوولو 2-1، الاثنين في ختام منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وكان يوفنتوس في طريقه إلى مواصلة نزيف النقاط والسقوط في فخ التعادل الثاني على التوالي بعد الأول أمام بولونيا في المرحلة الماضية، بيد أن مهاجمه البديل مويز كين خطف هدف الفوز في الدقيقة 88.وكان ساسوولو سبّاقاً إلى التسجيل عن طريق جاكومو راسبادوري (39)، قبل أن يعود يوفنتوس للمباراة والظفر بنتيجتها بهدفي الأرجنتيني باولو ديبالا (45) وكين (88).واستغل يوفنتوس جيداً خسارة نابولي الثالث أمام إمبولي 2-3 ومطارديه المباشرين روما (أمام إنتر 1-3) وفيورنتينا (أمام ساليرنيتانا 1-2) ولاتسيو (أمام ميلان المتصدر 1-2)، فعزز موقعه في المركز الرابع برصيد 66 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الأول وثماني نقاط أمام الثاني و10 نقاط امام الثالث والرابع.من جهته، بقي ساسوولو عاشرا برصيد 46 نقطة.وبعد تجنبه الهزيمة في المرحلة الماضية على أرضه ضد بولونيا بفضل هدفٍ في الثواني الأخيرة أيضاً من الصربي دوشان فلاهوفيتش في لقاء أكمله الضيوف بتسعة لاعبين، استعاد يوفنتوس توازنه الأربعاء ببلوغه نهائي الكأس على حساب فيورنتينا (2-صفر إياباً بعد الفوز ذهاباً أيضاً 1-صفر).وكان له ما أراد اليوم بالخروج بالنقاط الثلاث كي يكسب الأريحية في حسم مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل.// انتهى //01:56ت م0011