رفحاء 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسوزعّت جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط، بمنطقة الحدود الشمالية أمس، 600 سلة غذائية.وأوضحت الجمعية أن السلال الغذائية تضمنت مختلف المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة، ضمن الدفعات المتوالية من خطة التوزيع للجمعية، مشيرةً إلى أن جميع السلال وصلت إلى مستحقيها بمشاركة متطوعي الجمعية.وبينت الجمعية أنه أيضاً أُودِع مبلغ 1,000 ريال للعائل و200 ريال للتابع المسجلين في الجمعية بدعم من المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، وذلك ضمن المبادرة المجتمعية " في شهر الخير أبشر بالخير 2"، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.وقدمت الجمعية الشكر للداعمين، داعية أهل الخير للإسهام في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية؛ لمساعدة الفئات المحتاجة.// انتهى //01:57ت م0012