الرياض 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسوقعت دارة الملك عبدالعزيز مساء أمس, اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف في عددٍ من المجالات التي تخدم وتعزز جوانب عمل الجهتين، وذلك على هامش حفل اختتام فعاليات النسخة الثانية من ملتقى خط الوحيين الشريفين, وضمن جهود الدارة في مدِّ شراكاتها العلمية والثقافية والاجتماعية مع المؤسسات الوطنية.ووقع الاتفاقية ممثلًا لدارة الملك عبدالعزيز معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري، فيما وقع عن الهيئة محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، وذلك في مقر دارة الملك عبدالعزيز بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.وتهدف المذكرة للتعاون المشترك في دراسة عدد من المشاريع ذات العلاقة بالمحتوى الثقافي والفني والتاريخي والحضاري المرتبط بالأوقاف، للعناية بها وتطويرها، فيما يشتمل نطاق التعاون على دراسة مشروع "العناية بالمواد التاريخية"، ومشروع "مكتبة جامع بن عباس"، ومشروع "المكتبات الأهلية الوقفية بالمدينة المنورة"، ومشروع "موسوعة أوقاف المملكة العربية السعودية، وأوقاف الحرمين في العالم"، ومشروع "المكتبات الوقفية بمكة المكرمة".// انتهى //02:01ت م0013