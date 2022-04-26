الرياض 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسينتظر عشاق كرة القدم في أكبر القارات اليوم وغداً وتحديداً على مستوى غرب القارة، في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 جولة الحسم، بوصفها الجولة السادسة والأخيرة التي لا تزال معظم فرقها تتنافس على انتزاع ما تبقى من بطاقات التأهل للدور الثاني من البطولة، في حين استطاعت 3 فرق حتى الآن خطف بطاقاتهم الضامنة لتأهلهم للمرحلة التالية، هي الشباب السعودي والدحيل القطري والهلال السعودي.الشباب السعودي بوصفه من الفرق المتأهلة لدور الـ 16 يسعى اليوم الثلاثاء لإنهاء دور المجموعات من دون خسارة عندما يواجه الجزيرة الإماراتي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ختام منافسات المجموعة الثانية من البطولة، وهما الفريقان اللذان تواجها في دوري أبطال آسيا خمس مرات سابقة، دانت الأفضلية خلالها للشباب الذي فاز في ثلاث مباريات فيما فاز الجزيرة في مباراة وحسم التعادل مباراة أخرى.على صعيد هذه النسخة فقد حسم الشباب تأهله وصدارة المجموعة منذ الجولة الماضية عندما اكتسح مومباي الهندي 6-0، رافعاً رصيده إلى 13 نقطة، في حين فقد الجزيرة فرصة المنافسة رسمياً بعد خسارته أمام القوة الجوية العراقي وتجمد رصيده عند 4 نقاط، لذا من المتوقع أن يعطي المدرب الشبابي الروماني سوموديكا الفرصة لبعض الأسماء التي لم تشارك في المباريات الماضية بصفة أساسية وتجهيزهم لمنافسات الدوري.الجزيرة الإماراتي من جهته، خسر حظوظه في المنافسة، لا سيما وأنه لم يكن في أفضل حالاته في المباريات الماضية بالرغم من امتلاكه أسماء دولية وأجانب مميزين، ويأمل أن يقدم شيئاً من مستواه وإلحاق الخسارة الأولى بمنافسه تاريخياً.بدوره يبحث التعاون السعودي وصيف المجموعة الرابعة بجدية عن النقاط الثلاث أملاً في التأهل للدور التالي، ضمن أفضل ثلاثة ثواني المجموعات، وذلك عندما يلاقي باختاكور الأوزبكي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في ختام منافسات المجموعة، خصوصاً بعد الدحيل القطري، ضمن البطاقة الأولى وصدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما بقي التعاون ثانياً برصيد 7 نقاط، فيما يحتل باختاكور المركز الأخير برصيد 3 نقاط.وفوت التعاون فرصة اعتلاء الصدارة من جديد، بعدما فرط في فوز كان في المتناول، حيث كان متقدماً على الدحيل 3-1، قبل أن يقلب الأخير النتيجة في آخر خمس دقائق ويفوز 4-3.ويبرز في التعاون مجموعة من اللاعبين يتقدمهم هدافه الكاميروني لياندر تاوامبا والإسباني الفارو ميدران والهولندي أشرف المهديوي وريان الموسى وحسن العمري وسميحان النابت وسعد بالعبيد.من جهته باختاكور الأوزبكي الذي ظهر خلال البطولة بمستوى متواضع ولم يحقق سوى فوز وحيد كان أمام التعاون مقابل الخسارة في خمس مباريات، فيأمل في تحقيق فوز الثاني في البطولة التي غادرها رسمياً.ويضم الفريق الأوزبكي بعض اللاعبين الجيدين أمثال مهاجمه الصربي دراغان سيران، وخوجياكبار أليجونوف، وإكرام علي باييف،و ساردور راشيدوف. فولاذ-شباب الأهلي.ويخوض شباب الأهلي الإماراتي مباراته مع فولاذ خوزستان الإيراني بطموح الفوز وتجريد منافسه من صدارة المجموعة الثالثة ومرافقته إلى الدور الثاني.ويتصدر فولاذ الذي ضمن صعوده رسمياً الترتيب برصيد 11 نقطة (أقله كأحد أفضل الفرق الثلاثة في المجموعات الخمس لغرب آسيا التي تحتل المركز الثاني) بفارق نقطتين عن شباب الأهلي الثاني والذي يملك فرصة التأهل أيضاً ضمن أفضل ثلاثة فرق تحتل الوصافة أو كمتصدر في حال فوزه.وبعد بداية سلبية حقق خلالها ثلاثة تعادلات من بينها واحدة أمام فولاذ نفسه 1-1، استهل شباب الأهلي الإياب بقوة وحقق فوزين على الغرافة القطري 8-2، وأهال التركمانستاني 2-1.بدوره يبحث الهلال السعودي حامل اللقب عن فوزه الخامس عندما يواجه الريان القطري الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ختام منافسات المجموعة الأولى.ويدخل الفريقان المباراة بطموحات مختلفة، حيث ضمن الهلال التأهل قبل جولتين، وصدارة المجموعة مع نهاية الجولة الماضية، بينما يحتاج الريان إلى الفوز للتأهل كأحد أفضل ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني.ويحتل الهلال الصدارة برصيد 13 نقطة، من 4 انتصارات وتعادل واحد، فيما يحتل الريان المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وخسارة.ويتفوق الهلال تاريخياً على نظيره القطري، إذ التقيا 10 مرات في مختلف البطولات، فاز الهلال في 6 مباريات، والريان في واحدة، وحسم التعادل 3 مباريات، وسجل هجوم الزعيم 20 هدفاً، فيما سجل هجوم الرهيب 11 هدفاً.ورغم تأهل الهلال وحسم صدارة المجموعة، إلا أنه يسعى للفوز للمحافظة على سجله خالياً من الهزائم.ومن المنتظر أن يجري مدرب الهلال، الأرجنتيني رامون دياس، عدة تغييرات على التشكيلة بهدف منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في أغلب المباريات الماضية.أما الريان الذي حقق فوزاً مهماً على استقلال الطاجيكي في الوقت القاتل، فسيدخل المباراة بكل قوة بحثاً عن الفوز لمرافقة الهلال للدور الثاني، أو التعادل على أمل أن تخدمه نتائج بقية المجموعات.ويتعين على الفيصلي السعودي تجاوز عقبة السد القطري، لحجز تذكرة المرور للدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا في ظهوره الأول.ويتصدر الفيصلي المجموعة برصيد 9 نقاط، وواصل مسيرته كأفضل انطلاقة لفريق سعودي في البطولة بمشاركته الأولى، حيث حافظ على سجله بلا خسائر مسجلاً فوزين و3 تعادلات، بينما يحتل السد المركز الأخير برصيد 4 نقاط.ويلتقي ناساف الأوزبكي الثاني (8 نقاط) مع الوحدات الأردني الثالث (5 نقاط).// انتهى //02:12ت م0014