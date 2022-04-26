اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1443/9/25 هـ الموافق 2022/04/26 م واس
نيويورك 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واس
سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية ارتفاعاً يوم أمس عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعاً بمقدار 06ر238 نقطة، أو ما نسبته 7ر0%، ليصل إلى 46ر34049 نقطة.
وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 34ر24 نقطة، أو ما نسبته 6ر0%، ليصل إلى 12ر4296 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 56ر165 نقطة، أو ما نسبته 3ر1%، ليصل إلى 85ر13004 نقاط.
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