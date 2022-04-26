نيويورك 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسسجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية ارتفاعاً يوم أمس عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعاً بمقدار 06ر238 نقطة، أو ما نسبته 7ر0%، ليصل إلى 46ر34049 نقطة.وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 34ر24 نقطة، أو ما نسبته 6ر0%، ليصل إلى 12ر4296 نقطة.وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 56ر165 نقطة، أو ما نسبته 3ر1%، ليصل إلى 85ر13004 نقاط.// انتهى //02:51ت م0020