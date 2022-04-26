جيزان 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واستشهد الواجهات البحرية بمنطقة جازان منذ إطلالة شهر رمضان المبارك توافد العديد من الأسر والشباب، الذين يفضلون تناول وجبة الإفطار على هذه الواجهات البحرية، للترويح عن النفس والابتعاد عن الروتين اليومي بالإفطار في المنزل لتبقى هذه اللحظات ذكريات جميلة بجمال منظر الغروب, وصوت البحر والهدوء الذي يعم المكان لحظة الإفطار، معلنة انتهاء يوم من أيام هذا الشهر الفضيل.ورصدت عدسة ( واس ) مظاهر البهجة والفرح التي تسودها الراحة والسكينة من خلال تواجد العديد من العائلات التي تتوق إلى مشاهدة وقت مغيب الشمس الساحر والإفطار خارج المنزل، إما عبر الجلسات التي توفرها الواجهة البحرية.وتشكّل الواجهات البحرية فرصة للأهالي والزوار لقضاء أوقات ماتعة من الإفطار وحتى السحور من خلال اللقاءات المتنوعة، فضلاً عن حرص العائلات على اصطحاب الأطفال لخوض تجربة الإفطار والاستمتاع بالألعاب الترفيهية المنتشرة في تلك المواقع، فيما يجد الشباب وكبار السنّ أماكن فسيحة لقضاء أوقات ممتعة لممارسي رياضة المشي, والتي تزداد أعدادهم في أوقات المساء, حيث تعد الواجهة البحرية مكاناً مناسباً لرياضة المشي المفيدة للجميع خاصة قبل الإفطار.// انتهى //03:57ت م0021