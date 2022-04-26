الرياض 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسنفّذت فرق الالتزام في وزارة الصحة "1130" جولة رقابية ميدانية على عيادات الجلدية والتجميل في جميع مناطق المملكة, وذلك خلال الفترة من 17 حتى 23 أبريل للعام الحالي 2022 م, شملت "1134" مؤسسة صحية.وجرى خلال الجولات ضبط "494" مخالفة في "298" مؤسسة، شملت 34 مخالفة استخدام أجهزة ومنتجات غير مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، و132 مخالفة قصور في مكافحة العدوى التعقيم والتخلص الآمن من النفايات الطبية، و 137 مخالفة عدم وجود قائمة بأسماء الأطباء وامتيازاتهم في مكان بارز، و 42 مخالفة ممارسة المهنة الصحية بدون ترخيص نظامي، و 48 مخالفة تجاوز الاختصاص، و 101 مخالفة عدم وجود أو تطبيق نموذج بطاقة معلومات الإجراء للمراجع في عيادة الجلدية والتجميل.وأكدت الوزارة على مقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين, ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى، و تفادياً لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.يُذكر أن وزارة الصحة تهدف لتعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني، حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا توقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعيةً عن عدم استيفاء معيار صحي معين مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية وتوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي يتم رصدها من قبل فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم الذي قامت به المؤسسة، كما تحث الصحة في الوقت نفسه الجميع بالإبلاغ عن المخالفات الصحية على الرقم 937 .// انتهى //04:50ت م0022