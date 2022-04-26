المدينة المنورة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أمطارًا رعدية وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظات اليتيمة ووادي الفرع والمهد والحناكية .وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء و تستمر حتى التاسعة مساء .// انتهى //05:34ت م0023