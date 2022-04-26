عام / "المركز الوطني للأرصاد" : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الثلاثاء 1443/9/25 هـ الموافق 2022/04/26 م واس
المدينة المنورة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أمطارًا رعدية وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظات اليتيمة ووادي الفرع والمهد والحناكية .
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء و تستمر حتى التاسعة مساء .
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