المدينة المنورة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسزار رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال محمد العويسي والوفد المرافق له اليوم, المسجد النبوي الشريف، ضمن جولته التفقُّدية لمتابعة سير العمل بفرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة، والاطِّلاع على أبرز الأعمال بالمنطقة وما وصلت إليه مؤشرات الأعمال خلال شهر رمضان المبارك.وشهدت الزيارة تفقد مركز التطوُّع بالمسجد النبوي، ولقاء المتمركزين من المُتطوِّعين في جنبات المسجد، ومتابعة سير عملهم، والاستماع إلى طلباتهم بشأن تطوير العمل التطوُّعي في خدمات زوار مسجد الرسول صلي الله عليه وسلم.كما التقى الدكتور العويسي خلال زيارته، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري؛ حيث ناقشا الجهود التطوُّعية في مسجد الرسول صلي الله عليه وسلم، وإسهامات الهيئة لرفع أعداد المُتطوِّعين لخدمة الزوَّار وتوفير أعلى رعاية صحية لهم.// انتهى //05:43ت م0024