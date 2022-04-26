مكة المكرمة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسوفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خمس عيادات طبية داخل المسجد الحرام، عيادتين للرجال، وثلاث عيادات للنساء، لمتابعة الحالة الصحية للمعتكفين والمعتكفات.وقامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية بالرئاسة ممثلة بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام بتوفير "عيادة معتكف" لتقديم كافة الخدمات الطبية والتوعوية والإرشادات الصحية التي تعين وتساعد المعتكفين على أداء نسكهم وعباداتهم في بيئة صحية آمنة، ولتسهيل جميع الخدمات المقدمة لهم بالتنسيق مع وحدة خدمة المعتكفين والتعاون مع الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي "سماف"، من خلال أطباء استشاريين واخصائيين طبيين متطوعين.وحددت الرئاسة موقع العيادات الطبية عيادتين للرجال وثلاث عيادات نسائية بالتنسيق مع الشؤون النسائية ، ومتابعة آلية عمل العيادة وما تقدمه للمعتكفين من خدمات كثيرة في جعل بيئة المسجد الحرام بيئة آمنة وصحية.وجرى تفعيل مبادرة صحية تطوعية مقدمة للمعتكفين في العشر الأواخر ونطاق خدمات العيادة هو ؛ قياس العلامات الحيوية ، والفحوصات الطبية الأولية : والتشخيص الأولي للمرض ، والفحوصات التخصصية من خلال استشاريين وأخصائيي مرخصون ، إضافه إلى الإسعافات الأولية والضماد ، وتوفير الوصفات العلاجية، والتوعية الصحية، بما يسهم في توفير بيئة صحية آمنة للمعتكفين وضيوف الرحمن ومساعدتهم على تحقيق المقصد الشرعي من الاعتكاف.// انتهى //05:43ت م0025