الرياض 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء البريطانيالمملكة وتشاد.. علاقات متينة تاريخيةكثافة كبيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام وسط أجواءٍ روحانيةرئيس السنغال يزور المسجد النبويبريطانيا: الحرب الروسية الأوكرانية تعرقل الإنتاج الزراعي في أوكرانيا"هيئة الأمن السيبراني" تدعو مقدمي الخدمات والحلول للتسجيل لديها"أفكارك مستقبلنا" شعار لهيئة الملكية الفكرية احتفاءً باليوم العالمي للملكية الفكريةالزكاة والضريبة والجمارك تؤكد استمرار تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر المباركالكويت تدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الأقصىارتفاع أسعار الغاز مع نقص الإمدادات في أوروبالافروف يحذر من «خطر فعلي» لاندلاع حرب عالمية ثالثةوركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (عراب النهضة ) : آمن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفسه وبوطنه وبمقدرات هذا الوطن شعباً وإمكاناتٍ وثرواتٍ، فكانت هذه النهضة الهائلة في كل المجالات وفي زمن قياسي قلّ نظيره في مشروعات التغيير الكبرى حول العالم.وأعتبرت ان هذا الأمير الرؤيوي الملهم سجل خلال خمس سنوات -فحسب- ملحمة عظيمة في النهوض بوطنه في ظل توجيهات حكيمة من قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، فكان أن أعاد اكتشاف ثروات البلد، واستنهض همم أبناءه، وصنع رؤية ملهمة تستشرف آفاق المستقبل، وتستنفر طاقات الوطن في سبيل تحقيق دولة التقدم والرفاه، في قصة طموح استثنائية لنقل المملكة إلى مصاف الدول الحضارية والصناعية الكبيرة والمؤثرة عالمياً.وبينت ان خمس سنوات من العمل الدؤوب، والمشروعات ذات البعد العالمي، وعملية الإصلاح الهائلة على جميع الصعد، خمس سنوات من إطلاق القوى الكامنة في البلد، وكشف النقاب عن مكامن الثروات المخبأة بين جنبات هذا الوطن، نهضة صناعية وسياحية واقتصادية كبرى، وصعود سياسي لمصاف الدول المؤثرة عالمياً، وعنصر فاعل في صنع القرار الدولي، وحماية الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة في العالم.وأضافت : خمس سنوات مدهشة شهدت أمثولة مبهرة في مكافحة الفساد، وتعزيز مفاهيم النزاهة والمراقبة والشفافية والحوكمة، في تجربة باتت أنموذجاً ليس على الصعيد الإقليمي فحسب، بل وعلى مستوى دولي رأى في تجربة مكافحة الفساد السعودية، فاعلية وشمولية غير مسبوقة، وتطبيقاً صادقاً لوعد ولي العهد بأنه لا حصانة لأحد في ملف الفساد.وختمت : هذا التأثير الذي تجاوز حدود المملكة إلى المنطقة والعالم برمته، يبوئ سمو ولي العهد مكانة دولية، كرجل تاريخي نقل بلاده إلى المستقبل، وخلق في المنطقة نموذج تنوير وتقدم بات محط أنظار الحالمين والطامحين في كل مكان، وأنموذجاً فريداً في تسخير تاريخ وطاقات وقدرات بلاده في مسيرة واثقة إلى الغد المشرق بحول الله.وأكدت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (الحقوق الفلسطينية ) : يواصل الاحتلال الاسرائيلي جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والمصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك ، في انتهاك صارخ للقوانين والقرارات الدولية ، وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، دون وضع حد لتلك الجرائم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، بإنهاء الاحتلال العنصري البغيض الوحيد القائم على مدى أكثر من سبعة عقود على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.وأضافت : لقد جددت المملكة العربية السعودية إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة والانتهاكات الإسرائيلية المستفزة بحق المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفاعل للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والانتهاكات وتبعاتها السلبية على فرص إحياء عملية السلام.وختمت : إن الموقف الثابت للمملكة يقوم على الدعم الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه ، حفظه الله ، للقمة العربية التاسعة والعشرين التي عقدت في مدينة الظهران، أن فلسطين هي قضيتنا الأولى، وأن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة.// انتهى //06:50ت م0028