بريدة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسوقع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم اليوم، مذكرة تعاون مشتركة مع مجموعة سلام البيطرية لتعزيز تنمية المدارس الحقلية في المشاريع الزراعية عبر مجال استنبات الشعير بطرق تقنية ذكية بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة سلام فهاد الفهاد، وعدد من المتخصصين بالمجال الزراعي.وتهدف المذكرة إلى تمكين المزارع ومربي الماشية من تعزيز وتنمية التجربة الحقلية لاستنبات الشعير في قطاع الزراعة بطرق تقنية ذكية, وتدريب وتأهيل مزارعي ومربي الماشية على تأسيس وإنشاء نماذج مشابهة, بالإضافة إلى عقد ورش عمل وفعاليات إرشادية, وإنتاج مواد توعية وإرشادية عن استنبات الشعير.من جانبة أشار المهندس عبدالعزيز الرجيعي، أن الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الوزارة في المحافظة على تعزيز الاستزراع التقني الذكي, موضحًا أن مثل هذه الاتفاقيات تأتي للمساهمة في توفير المياه ورفع معدل الإنتاج الزراعي وتعزيز الوعي البيئي وتنميته وتوجيه القطاع الزراعي للعمل بشكل مثالي في مختلف الاستخدامات الزراعية ونحوها.وأكد الرجيعي أهمية تنفيذ البرامج المشتركة التي تهدف لتطوير التعاون مع فرع الوزارة لتحويل المشاريع الزراعية بالمنطقة إلى نماذج زراعية ذكية والاستغلال المشترك للمرافق المتوفرة لتعزيز مثل هذه الجوانب الزراعية الخادمة لتعزيز الأمن الغذائي وتنميته.// انتهى //07:04ت م0029