الرباط 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، تأكيد منظمة التعاون الإسلامي بجدة أمس، على مركزية دور لجنة القدس، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، في التصدي للإجراءات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف.وأخبرت صحف الرباط عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس للمغرب في شهر ماي المقبل، لحضور اجتماع التحالف الدولي ضد “داعش”، الذي ستحتضنه مدينة مراكش.واهتمت صحف الثلاثاء بدعوة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين أمس، المجتمع الدولي إلى عدم التراخي في متابعة أساليب وأشكال التصعيد الإسرائيلي في القدس وفي محيط المسجد الأقصى.ونقلت الصحف إعراب المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندبرغ، عن قلقه إزاء تأجيل أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي، بسبب عرقلة ميليشات الحوثي اقلاعها، داعيا جميع الاطراف الى التعاون بشكل بناء لإيجاد حل يسمح باستئناف الرحلات الجوية.وتابعت صحف المغرب ردود الفعل داخل وخارج فرنسا، بعد فوز الرئيس إيمانويل ماكرون بولاية ثانية تمتد لخمس سنوات، في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة.وأخبرت الصحف عن قرار روسيا وقف العمليات القتالية مؤقتا أمس في مدينة ماريوبول، بغية السماح بإجلاء المدنيين.وتحدثت الصحف عن المخاوف السائدة في الصين من فرض تدابير إغلاق صارمة في بكين، لاحتواء موجة جديدة من الإصابات بكوفيد 19، مشيرة الى تهافت كبير للصينيين على شراء السلع والمواد الغذائية.//انتهى//08:15ت م0031