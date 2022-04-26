تونس 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 ابريل 2022 م واسابرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تجديد الرئيس التونسي، قيس سعيّد دعم بلاده للقضية الفلسطينية مشيراً في تصريح له الى أن القضية الفلسطينية قضية أمة بأكملها ، ومشددا على ضرورة أن يكون الموقف بين الشعوب العربية واحدًا، وضرورة مواصلة الطريق معًا والتصدي لكل خطر داهم على الفكر العربي والإسلامي.ليبيا اخبرت صحف الثلاثاء عن كشف مديرية أمن مدينة القطرون في جنوب شرق العاصمة طرابلس عن مقتل 4 اشخاص من إرهابيي تنظيم «داعش» الإرهابي ، مشيرة الى أن المواجهات حدثت بين المجموعة الإرهابيةودورية امنية في جبل عصيدة الذي كان قد شهد اشتباكات وملاحقات بين الجيش الليبي وفلول «داعش»..واهتمت في شان اخر بفوز الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، امس بالانتخابات الرئاسية الفرنسية؛ ليصبح بذلك أول رئيس في بلاده يحظى بولاية ثانية منذ 20 عاما، مشيرة الى ان ماكرون فاز بعد حصوله على 59 بالمئة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات، مقابل 41 في المئة لمنافسته اليمينية مارين لوبان.ونقلت صحف تونس تأكيد مسؤولي الصحة في بريطانيا أن المتحور الجديد من كورونا أكثر قابلية للانتشار مقارنة بغيره من المتحورات،وهو خليط من سلالاتي متحور "أوميكرون" (بي إيه.1) و (بي إيه.2)، مشيرة الى ان منظمة الصحة العالمية تقول إن التقديرات الأولية تظهر أن معدل نمو الإصابة بهذا المتحور أكبر 10 بالمئة مقارنة بالمتحورات السابقة.// انتهى //09:30ت م0032