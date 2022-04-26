رام الله 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واساستشهد، اليوم ، شاب فلسطيني من مخيم عقبة جبر متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي.ونقلت مصادر فلسطينية عن وزارة الصحة خبر استشهاد الشاب أحمد إبراهيم عويدات ، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في رأسه، فجر اليوم في مخيم عقبة جبر.تجدر الإشارة الى أن ثلاثة شبان أصيبوا، الليلة الماضية، بالرصاص، أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، خلال اقتحام قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون" مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.// انتهى //09:32ت م0034