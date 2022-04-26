رام الله 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال 16 مواطنا من الخليل والقدس وغزة، وجرفت نحو 10 دونمات من أراضي المواطنين في قرية الجبعة، جنوب غرب بيت لحم.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بما اعتبره المجلس الوطني الفلسطيني أن المواقف التي أطلقها المفوض العام لوكالة الغوث بشأن إحالة خدمات "الأونروا" إلى منظمات دولية أخرى هي مواقف مرفوضة من شعبنا لتجاوزها صلاحيات المفوض العام وتناقضها مع التفويض الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة للوكالة، وتجاوزها أيضا للقرار 302 الذي أنشأ وكالة الغوث كوكالة مؤقتة لحين تطبيق القرار 194وتحدثت صحف فلسطين تأكيدات الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد على مستوى المندوبين الدائمين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، على أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين، خط أحمر للأمة الإسلامية ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال، وبعودتها إلى حضن شعبها الفلسطيني وأمتها الإسلامية.ونشرت صحف هذا اليوم تأكيدات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن فلسطين هي توأم الجزائر، "وأننا لن نتخلى عنها مهما كان الحال".ولفتت الصحف النظر لتأكيدات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن، التزام المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية بمواصلة العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم.وألقت صحف الثلاثاء الضوء على دعوة وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي إلى عدم التراخي في متابعة أساليب وأشكال التصعيد الإسرائيلي.// انتهى //09:42ت م0035