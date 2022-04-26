القاهرة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة تعظيم قدرات القوى الشاملة للدولة في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد، مشددًا على أنه لا سلام بغير امتلاك القوة اللازمة والقادرة على الحفاظ عليه.وأشارت إلى مباحثات وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أمس مع وزير المالية والتخطيط بجنوب السودان أجاك أشويل لوال، التي تناولت سُبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في المجالات الإستراتيجية والتنموية.وتابعت صحف الثلاثاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة الانتباه إلى تنديد منظمة التعاون الإسلامي بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وما تمارسه سُلطات الاحتلال من عدوان ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خلال اجتماعها الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين.وتناقلت تأكيد جامعة الدول العربية أنها ستظل تعمل على التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال الملكية الفكرية، بما يخدم مصالح المنطقة العربية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.وسلطت الضوء على زيارة سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم إلى موسكو يعقبها زيارة إلى كييف، لبحث سُبل وقف إطلاق النار في أوكرانيا.وأخبرت صحف مصر في متفرقات أخرى أن اللون الأحمر خيم على مؤشرات البورصات العالمية أمس بعد أن شهدت موجة تراجع بأكثر من ٢%، وذلك بعد تراجع سجلته الأسواق الآسيوية.// انتهى //10:31ت م0041