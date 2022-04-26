كانبرا25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسسجّلت أستراليا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 36 ألفًا و350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5 ملايين و756 ألفًا و477 إصابة.وذكرت وزارة الصحة الأسترالية أن إجمالي الوفيات وصل إلى 7 آلاف و52 وفاة، بعد تسجيل 50 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 5 ملايين و353 ألفًا و33 حالة.// انتهى //10:32ت م0042