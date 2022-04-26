الخرطوم 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء، على اتخاذ مجلس الأمن والدفاع السوداني عدة إجراءات شملت تعزيز الوجود الأمني بولاية غرب دارفور بدفع قوات للفصل بين الأطراف واحتواء الموقف وضرورة استكمال الجهود والترتيبات الأمنية والاستمرار في إنفاذ نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان.وعرجت على إدانة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة "يونيتامس" في السودان فولكر بيرتس ، لعمليات القتل الشنيعة للمدنيين والهجمات على المرافق الصحية في كرينيك، غرب دارفور، داعيًا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف في المنطقة.وأخبرت صحف الثلاثاء عن مشاركة السودان في المؤتمر الوزاري الإقليمي عن قضايا النزوح القسري في جمهورية أفريقيا الوسطى الذي سينعقد اليوم، برعاية المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة في الكاميرون .ونشرت إعلان حرس الحدود البحري الليبي إيقاف 541 مهاجرًا غير شرعي، أمس من جنسيات مختلفة كانوا في عملية إبحار نحو السواحل الأوروبية.وركزت صحف السودان على دعوة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي إلى عدم التراخي في متابعة أساليب وأشكال التصعيد الإسرائيلي.// انتهى //11:35ت م0049