إسلام آباد 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عاصم افتخار أن بلاده شهدت انتقالاً سلمياً للسلطة وبطريقة ديمقراطية وفقاً للدستور الباكستاني.وسلطت الضوء على بدء حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف في اتخاذ إجراءات فعلية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، والسيطرة على الغلاء والتضخم، وحل أزمة نقص الطاقة في البلاد.واهتمت صحف إسلام آباد بمطالبة باكستان من جارتها أفغانستان بأهمية تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لأمن وسلام البلدين.وتناقلت عقد منظمة التعاون الإسلامي جلسة مفتوحة العضوية للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى، وما تمارسه سلطات الاحتلال من عدوان ضد أبناء الشعب الفلسطيني.وتطرقت صحف الثلاثاء إلى متفرقات في الشأن الدولي منها فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الحالية، ووقف روسيا العمليات القتالية مؤقتاً في مدينة ماريوبول تمهيداً لإجلاء المدنيين، وقلق منظمة الصحة العالمية من خطر انتشار متحورات فيروس كورونا مرة أخرى.// انتهى //11:39ت م0052