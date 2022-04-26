صبيا 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسنفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صبيا منذ بداية شهر رمضان "435" جولة رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية والمراكز والأسواق التجارية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية داخل المنشأة التجارية والغذائية والشهادات الصحية للعمالة ومتابعة تطبيق اشتراطات التخزين وحفظ وتداول الغذاء بطريقة صحيحة.وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي الدغريري، أن الفرق الرقابية قامت خلال الجولات بإغلاق "20" منشأة لا تتقيد بالتعليمات والاشتراطات البلدية، وضبط ومصادرة "1212" كيلوجراماً من الوجبات والعصائر الرمضانية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير مخالفات الصحة العامة بعدد "13" مخالفة للاشتراطات الصحية، مؤكداً أن البلدية مستمرة في تنفيذ حملاتها الرقابية وفقاً لجدولة الخطة الرمضانية المعتمدة في تنفيذ الجولات على المراكز التجارية وأسواق النفع العام والمطاعم وغيرها من أنشطة الصحة العامة التي تنشط خلال شهر رمضان، لتعزيز دورها الحيوي في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //13:02ت م0055