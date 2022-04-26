بغداد 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسقتل العشرات من تنظيم داعش الإرهابي بعملية أمنية للقوات العراقية في محافظة نينوى، فيما قُضي على ما تسمى ولاية دجلة جنوبي الموصل.وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية اليوم، أن عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بعملية نوعية لجهاز مكافحة الارهاب والقضاء على ما تسمى ولاية دجلة جنوبي مدينة الموصل بالكامل، مشيرًا إلى أن الضربة أسفرت عن مقتل أكثر من 43 عنصرًا من التنظيم الإرهابي ومصادرة معداتهم وأسلحتهم.وأكد أن العمليات مستمرة في ملاحقة هذه العناصر الإرهابية، فضلًا عن استمرار الضربات الجوية النوعية، مشيرًا إلى أن هناك مناطق دُخلت لأول مرة بفضل العمليات النوعية التي تعتمد على الإنزال بالطائرات من خلال طيران الجيش في عمق الصحراء أسفرت عن الكشف عن معمل لتفخيخ العجلات واعتقال عنصرين ومصادرة معدات وأسلحة للتنظيمات الارهابية.// انتهى //13:10ت م0059