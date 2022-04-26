طوكيو 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسسجلت اليابان، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 40 ألفًا و500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 64 وفاة.وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 7 ملايين و734 ألفًا و400 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 29 ألفًا و425 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس وصل إلى 7 ملايين و223 ألفًا و823 حالة.// انتهى //13:23ت م0060