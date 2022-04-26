المدينة المنورة 25 رمضان 1443هـ الموافق 26 إبريل 2022م واسغادر فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمُر المتحدة, المدينة المنورة اليوم، متوجهًا إلى جدة.وكان في وداع فخامته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير عام مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي عادل بن عبدالقادر عالوه, والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.// انتهى //13:54ت م0064