الكويت 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 20ر17 نقطة، ما نسبته 21ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 98ر8346 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4ر218 مليون سهم، بقيمة 5ر67 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 13476 صفقة .وانخفض مؤشر السوق الرئيس 60ر30 نقطة ليبلغ مستوى 95ر6418 بنسبة انخفاض بلغت 47ر0 في المئة عبر تداول 15ر134 مليون سهم في 6259 صفقات نقدية بقيمة 7ر24 مليون دينار.وصعد مؤشر السوق الأول 89ر36 نقطة ليبلغ مستوى 86ر9279 بنسبة ارتفاع بلغت 40ر0 في المئة عبر تداول 3ر84 مليون سهم في 7217 صفقة بقيمة 8ر42 مليون دينار.وتراجع مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 14ر30 نقطة ليبلغ مستوى 57ر6688 بنسبة انخفاض بلغت 45ر0 في المئة عبر تداول 6ر119 مليون سهم في 4577 صفقة نقدية بقيمة 8ر20 مليون دينار.// انتهى //14:16ت م0067