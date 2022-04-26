المنامة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,059.30 بانخفاض قدره 8.68 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 732.76 بارتفاع قدره 4.82 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة خمسة ملايين و305 آلاف و320 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و524 ألفاً و495 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 103 صفقات.// انتهى //15:02ت م0081