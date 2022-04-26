الرياض 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واساختتم الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء مبادرة "المال العام أمانة"، التي تهدف إلى التوعية بأهمية المحافظة على المال العام، حيث نُفّذت هذه المبادرة على مدار ستة أشهر، من خلال سلسلة من ورش العمل الحضورية والافتراضية التي تمت بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وبمشاركة نحو (27) جهة حكومية.ويأتي تنظيم الديوان لهذه المبادرة في إطار اختصاصه في الحفاظ على المال العام، وحرصه على ترسيخ مبدأ الشفافية وتفعيل آليات الرقابة والحوكمة في بيئات العمل بالقطاع الحكومي، وتعزيز التعاون والعمل التكاملي مع الجهات الحكومية المشمولة برقابته؛ لرفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على المال العام، وتحسين مقومات الرقابة الفاعلة على المال العام لحمايته وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية بكفاءة.// انتهى //15:24ت م0084