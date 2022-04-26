مكة المكرمة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسأطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة الثقافة الإبداعية برنامج " المائدة الرمضانية " الذي يُعنى بإثراء ثقافة قاصدي المسجد الحرام من خلال استضافة عدد من أصحاب الفضيلة المختصين قبيل وقت الإفطار.وأوضح وكيل إدارة الثقافة الإبداعية حسن الثبيتي أن هذا البرنامج يستمر بشكل يومي وهو ضمن مبادرة " أثري ثقافتك في الحرم " ويهدف إلى تذكير القاصدين بالله – عز وجل – ثم تغذيتهم وإثرائهم بمعالم المسجد الحرم .ولفت الانتباه إلى أن هذه اللقاءات تسهم في إيصال الرسالة الثقافية للقاصدين لتعظيم هذا البيت الحرام وما يحويه من سمات بارزة كالكعبة المشرفة ومقام إبراهيم وحجر إسماعيل – عليهما السلام – وماء زمزم .// انتهى //15:31ت م0087