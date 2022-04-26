القاهرة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 694 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت 3.7 مليارات جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت قيمة تعاملات سوق الأسهم نحو 626.5 مليون جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.27% ليبلغ مستوى 10682.08 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 0.98 % مسجلاً 1813.33 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 0.49% لينهي التعاملات عند مستوى 2754.06 نقطة.// انتهى //15:32ت م0089