‎الباحة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، على أعضاء اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول ، موجهاً جميع الجهات ذات العلاقة بمسح كامل على الطرق الرئيسة بالمنطقة ، وكذلك الطرق المؤدية إلى القطاع التهامي للتأكد من سلامتها أمام المركبات ، مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ لاسمح الله .جاء ذلك خلال متابعة سموه للأجواء الماطرة التي تعيشها منطقة الباحة وعدد من محافظاتها اليوم , حاثاً المواطنين وزائري منطقة الباحة على أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون بعبور المواقع الخطرة حفاظا على سلامتهم ، داعيا الله أن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها البلاد والعباد.//انتهى//15:39ت م0090