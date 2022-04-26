عام / سمو أمير الباحة يؤكد أهمية تنفيذ الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول بالمنطقة
الثلاثاء 1443/9/25 هـ الموافق 2022/04/26 م واس
الباحة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، على أعضاء اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول ، موجهاً جميع الجهات ذات العلاقة بمسح كامل على الطرق الرئيسة بالمنطقة ، وكذلك الطرق المؤدية إلى القطاع التهامي للتأكد من سلامتها أمام المركبات ، مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ لاسمح الله .
جاء ذلك خلال متابعة سموه للأجواء الماطرة التي تعيشها منطقة الباحة وعدد من محافظاتها اليوم , حاثاً المواطنين وزائري منطقة الباحة على أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون بعبور المواقع الخطرة حفاظا على سلامتهم ، داعيا الله أن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها البلاد والعباد.
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15:39ت م
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