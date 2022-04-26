إسلام آباد 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسلقي أربعة اشخاص على الاقل مصرعهم بينهم ثلاثة مدرسين من الجنسية الصينية وسائق باكستاني إثر انفجار عنيف وقع اليوم في حافلة داخل جامعة كراتشي جنوب باكستان.وأوضحت شرطة كراتشي أن الانفجار وقع أمام كلية اللغة الصينية في الحافلة التي تقل المدرسين العاملين في الكلية، مشيرة إلى أن قوات الأمن والدفاع المدني طوقت الموقع، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.وأضافت أن فرقة إزالة المتفجرات جمعت الأدلة من الموقع لتحديد مصدر الانفجار.وقال رئيس شرطة كراتشي غلام نبي ميمون إنه يتضح من التحقيق المبدئي أن الانفجار نجم عن هجوم انتحاري نفذته امرأة متنكرة في عباءة، مشيرا إلى أن الصورة ستتضح أكثر بعد انتهاء عملية التحقيق.وقال شهود عيان إن الانفجار كان عنيفا للغاية أدى لتضرر الممتلكات وتحطم زجاج المباني القريبة.// انتهى //15:40ت م0091