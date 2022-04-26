المدينة المنورة 25 رمضان 1443هـ الموافق 26 إبريل 2022م واساستفاد 10437 زائراً من خدمة الفحوصات الطبية المجانية التي تقدّمها جمعية المدينة المنورة الخيرية للسكّري "سُكر" خلال شهر رمضان المبارك.ونفّذت جمعية "سُكر" عدداً من الأركان في ساحات المسجد النبوي ضمن مبادرتها لتقديم الخدمات الصحية للزائرين بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وتشمل "قياس معدلات السكر والضغط، وتوعيتهم بأهمية المحافظة على مستوى السكر في الدم، والحرص على الالتزام بالعادات الصحية الجيدة، لتجنب ارتفاع معدل السكر أو انخفاضه عن المستوى الطبيعي، وما يصاحبه من أضرار صحية.//انتهى //15:42ت م0093