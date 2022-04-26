أبها 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسشاركت جمعية " أجيالنا " إحدى الجمعيات الخيرية بمحافظة النماص بمنطقة عسير، في تنفيذ العديد من المبادرات التطوعية خلال شهر رمضان المبارك، استهدفت خلالها أكثر من 1000 مستفيد من خدمات الجمعية.وأقامت الجمعية مشروع إفطار صائم لأكثر من 250 صائمًا بمشاركة 40 متطوعاً، كما نفذت مبادرة " بسمة أمل" استهدفت خلالها المرضى المنومين في مستشفى النماص العام ومركز غسيل الكلى، قدمها أكثر من 30 متطوعاً من أبناء المحافظة.وحرصت الجمعية على التوسع في أنشطتها الخيرية، ففعلت مشروع "سقيا الماء " في مرحلته الأولى من خلال توزيع أكثر من 100 ألف عبوة مياه، استهدفت أكثر من 60 جامعًا ومسجدًا في محافظتي النماص وتنومة والمراكز المجاورة، شارك في تنفيذها 50 متطوعاً من طلاب وطالبات المدارس وجامعة بيشة، حصدوا خلالها 500 ساعة تطوعية.وثمن رئيس مجلس إدارة جمعية " أجيالنا" بدر الشهري الدعم المستمر الذي تحظى به الجمعية من مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، والمنصة الوطنية للتبرع، مؤكداً سير الجمعية في تنفيذ مبادراتها المتنوعة لخدمة أبناء المحافظة وزوارها.وأبان أن الجمعية تتعاون مع العديد من الجهات التعليمية في تنفيذ مبادراتها المختلفة، ومنها إزالة التشوهات البصرية في متنزهات المحافظة، وتفعيل الأيام العالمية بشتى أنواعها، وتوزيع المنشورات التوعوية للمحافظة على الصحة والنظافة العامة والبيئة بالتعاون مع الجهات المختصة في المحافظة.// انتهى //15:44ت م0095