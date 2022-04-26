الرياض 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسقررت لجنة المنتخبات والتدريب بالاتحاد السعودي لكرة اليد، إقامة معسكر داخلي للمنتخب السعودي الأول خلال الفترة من 15 حتى 22 مايو القادم، فيما ستغادر بعثة الأخضر يوم 23 مايو إلى دولة الكويت للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثةوالمقرر اقامتها في الكويت خلال الفترة من 24-30 مايو 2022م.وسيقود كفة الأخضـر فنياً خلال المعسكر ودورة الألعاب الخليجية، المدرب الوطني فاضل آل سعيد ويساعده موسى الهزاع ، فيما سيكون الدولي السابق حسين آل إخوان مديراً للمنتخب والدولي السابق بندر الحربي إدارياً للأخضـر.وضمت القائمة 23 لاعباً وهم: علي التاروتي، حسين التاروتي، جهاد أبو علوه، مصطفى العليوات، حسان الغزيوي "النور" , حيدر الحسن ، محمد الطويل ، فيصل قريش ، أحمد العبدالله ، مصطفى الحسن "الصفا" ، علي آل إبراهيم ، محمد الباشا ، حسين المحسن ، عبدالله اليوسف ، حسن التريكي "الخليج" ، علي المسلم ، أيمن آل غزوي ، حسين القصاب "الترجي" ، حسن تريك ، محمد المطرود "مضر" ، صالح العاشور ، ماجد العبدالمحسن "القارة"، صادق المحسن "المحيط".// انتهى //16:00ت م0097