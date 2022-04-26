الباحة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسنفذت أمانة منطقة الباحة 4866 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 9 منشآت تجارية، وتحرير 43 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.وأكّد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة, داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.// انتهى //16:10ت م0098