الظهران 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسعقد مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" أمس جلسة حواريّة عن زراعة وإنتاج البُن، ضمن جلسات "مجلس تعاليل" في شهر رمضان المبارك، بمشاركة عدد من المزارعين والمستثمرين والمهتمين في مجال البُن والقهوة.وتطرقت نقاشات الجلسة إلى مساهمات قسم المواطنة في أرامكو السعودية في دعم مبادرة زراعة وإنتاج القهوة في المملكة، من خلال استزراع 203 آلاف شتلة قهوة، وتدريب مزارعي القهوة على تقنيات الزراعة الحديثة، والعوامل المؤثرة في البيئة الزراعية للبُن، بالإضافة إلى توفير الأدوات اللازمة لتعزيز جودة المحصول وزيادة إنتاج البن السعودي.كما تناولت الجلسة تاريخ القهوة وعلاقتها بالإنسان والمجتمعات، وانتشارها عربيًا وعالميًا، وطقوس القهوة وأبرز أدواتها ومتعلقاتها في الجزيرة العربية.// انتهى //16:12ت م0099