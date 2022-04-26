جدة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسإعداد: علي الشهريتصوير: نزار معتوقتواصل محال خياطة الثياب والمستلزمات الرجالية بمحافظة جدة؛ استقبال طلبات المواطنين والمقيمين استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتوفير جميع الأقمشة والمستلزمات التي يقبل على شرائها المستهلكون.ورصدت " واس " ثبات أسعار التفصيل بالسوق لمعظم أنواع الثياب، وارتفاع بعضها والذي يرجع بسبب طلب الزبون بعض الإضافات على الثوب المراد تفصيله؛ كالنقوش وخلافه؛ وذلك بحسب الحجم ونوع القماش المستخدم في التفصيل.وأوضح العامل فكري ناجي علي الذي يستقبل الطلبات في إحدى محال الخياطة الرجالية بجدة؛ أن السوق يضم أكثر من 50 نوعاً من الأقمشة المستخدمة في خياطة الثياب منها السلك والقطن والمخلوط؛ وأغلب المواسم وأكثرها إقبالاً مع قرب شهر رمضان وبدايته ؛ وتستمر الحركة الشرائية في ارتفاعها مروراً بمنتصف الشهر وحتى ليلة العيد.وأضاف أن غالبية الشباب يفضلون أعمال النقوش بمختلف الألوان على الثياب؛ والبعض الآخر يحب وضع نقوشات الأسماء؛ مضيفاً أن أن أغلب المحلات تسعى لتوفير مختلف الموديلات وأنواع الخياطة التي تشهد تطوراً من فترة لأخرى وحسب رغبة الزبون.ولفت الانتباه إلى أن أسعار التفصيل تكون متفاوته وتبدأ غالباً من 120 حتى 200 وفق تكاليف شراء الأقمشة وجودتها؛ إضافة لتلبية رغبات الزبائن وطرق انتقائهم للموديلات التي يرغبون التفصيل عليها؛ إلى جانب ضرورة توفير كل جديد في عالم الأقمشة.من جهته أكد المواطن سعد القرني أن أسواق الثياب اعتادت على تقديم العروض لجذب الزبائن؛ خاصة خلال فترة المواسم ومع قرب العيد السعيد ، إما بتخفيض الأسعار أو بإضافات تجميلية للثوب أو بقماش مجاني عند تفصل أكثر من ثوب .بدوره أشار المواطن أحمد الحسيني أنه اعتاد كل عام على شراء القماش بنفسه من محال الجملة المنتشرة في أغلب الأسواق الشعبية بجدة خاصة منطقة البلد، ويقوم بتفصيلها منذ بداية شهر رمضان المبارك تفاديا للازدحام المتوقع على محال الخياطة بعد منتصف شهر رمضان.// انتهى //16:23ت م0100