الرياض 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسعقدت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، وعدد من مسؤولي الهيئة , لمناقشة أبرز ما ورد في التقرير السنوي للهيئة خلال العام المالي 1442 / 1443هـ، من إنجازات ومعلومات تتعلق بالهيئة في عام التقرير.وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مناقشة آليات وأدوات عمل الهيئة في تحقيق مستهدفات مؤشرات أداء استراتيجية الهيئة ومتابعة غير المتحقق منها، وتكامل أعمال الهيئة مع أعمال واختصاصات الجهات الحكومية الأخرى في سبيل الرفع من تنافسية المملكة عالمياً بما يضمن التكامل بين تعزيز التنافسية الوطنية من جهة وضمان المنافسة العادلة من جهة أخرى.وتباحث المجتمعون الجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير آليات تعاملها مع ممارسات الجهات التي تفرض بشكل غير مباشر نوعية معينة من المنتجات في مناقصاتها، بالإضافة إلى آلية تحديد الاسواق التي تتم دراستها لتقييم التركز الاقتصادي فيها، وحوكمة إعداد تقارير بشأنها وإصدار قرارات لتعزيز المنافسة في تلك الأسواق.وبحثت اللجنة خلال الاجتماع ما لدى الهيئة من سياسات في استقطاب خبراء وتطوير فريق لمراقبة المنافسة العادلة للشركات والصناديق المستثمرة في مجال الاستثمار في المال الجريء من جهة والفرص المتاحة للشركات الناشئة من جهة أخرى، وموقف الهيئة من عمليات الاستحواذ والاندماج خارج المملكة لشركات اجنبية تعمل داخل المملكة وتأثيرها الكبير على التركز الاقتصادي.وضمن الموضوعات التي بحثها أعضاء اللجنة مع مسؤولي الهيئة توجه الهيئة في استحداث مؤشر للالتزام والامتثال للجهات الحكومية والخاصة في آليات المنافسة لزيادة ثقة المستهلكين.وستقدم لجنة التجارة والاستثمار خلال الفترة القادمة تقريرها حول أداء الهيئة وما سيتضمنه من توصيات وآراء لمناقشته أمام المجلس في جلسات لاحقة.// انتهى //16:26ت م0101