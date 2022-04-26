نيامي 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسأكد تقرير عسكري مقتل عسكريين اثنين وتحييد نحو 100 إرهابي خلال عملية مشتركة نفذتها قوات بوركينا فاسو والنيجر على حدود البلدين.وأوردت وكالة الأنباء النيجرية أن جيشَي البلدين أجريا عملية مشتركة بدعم من طائرات مراقبة وقتال قُتل خلالها عسكريان وأصيب آخرون .وأوضحت أن العملية أدّت إلى القضاء على نحو 100 إرهابي واعتقال ما لا يقل عن 40 مشتبها به وتدمير وتفكيك قواعد لوجستية إرهابية وضبط وتدمير أسلحة وذخائر، مشيرة إلى أن الجيشين نفّذا عمليات إمداد غذائية لسكان المناطق التي جرت فيها العملية وقدّما لهم مساعدة طبية.// انتهى //16:47ت م0104