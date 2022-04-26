أديس أبابا 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسدان الاتحاد الأفريقي بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة التي استهدفت معسكرات تابعة للجيش المالي الليلة الماضية.وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم أن رئيس المفوضية يدين بشدة الهجمات الإرهابية ضد مواقع الجيش المالي في المناطق الحضرية، مما تسبب في صدمة كبيرة للسكان المتضررين من الأزمة متعددة الأوجه التي تمر بها البلاد.ووصف البيان الهجمات بالمؤلمة، مقدما خالص تعازيه لأسر الضحايا، وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.كما أعرب رئيس المفوضية عن تضامنه مع السلطات الانتقالية وشعب مالي، مؤكدا التزام الاتحاد الأفريقي بمواصلة تعزيز جهوده لدعم مالي وبلدان المنطقة في حربها ضد الإرهاب.وكان الجيش المالي قد أعلن في وقت سابق مقتل 6 من جنوده في ثلاث هجمات أُطلِقت بالتزامن بواسطة "مركبات محمّلة بالمتفجّرات" ضدّ ثلاثة معسكرات له في وسط البلد وتبنّتها جماعة تابعة لتنظيم القاعدة.// انتهى //16:51ت م0107