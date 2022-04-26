رام الله 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وأسفرت عن استشهاد الشاب أحمد إبراهيم عويدات، متأثرا بجروح أصيب بها فجر اليوم.وحذر رئيس الوزراء من تبعات الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والبلدات والمخيمات، وقدم واجب العزاء لعائلته وسكان مخيمه ومدينته.// انتهى //16:53ت م0108