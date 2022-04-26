الرياض 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسنظم "صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين" بالشراكة مع "نيوم" برامج تدريبية لمجموعة من مستفيدي الصندوق، بهدف تطوير قدراتهم في المرحلة الثانوية وتمكينهم من الالتحاق بالتعليم الجامعي، حيث تضمن البرنامج الذي أقيم في نيوم دورات تدريبية لعدد من المواد الأساسية أبرزها اللغة الإنجليزية والرياضيات، إلى جانب دورات متخصصة في التأهيل لاختبار القدرات.وتأتي هذه الشراكة بين نيوم و"الصندوق" بهدف تطوير القدرات وبناء الكوادر المؤهلة والمدربة من المجتمع المحلي، وهو ما سيكون له الأثر الأبرز في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من أبناء الصندوق؛ وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي.وفي الوقت نفسه، تعكس هذه الشراكة التزام نيوم بمبادئ المسؤولية الاجتماعية ورؤيتها في تمكين أبناء وبنات المجتمع في منطقتي نيوم وتبوك ليطلقوا العنان لقدراتهم، وتهيئتهم للمشاركة بشكل فاعل في رسم مستقبل البشرية. وكان قد سبق لنيوم أن أطلقت سلسلة مبادرات مجتمعية أبرزها ابتعاث 1000 طالب وطالبة لمتابعة تحصيلهم الجامعي، ودعم عشرات من مشاريع المجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل مناسبة للمستفيدين.يُذكر بأن "صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين"، يعمل منذ تأسيسه على تبني العديد من المبادرات بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، لتحقيق أهدافه في تعزيز الدور التنموي للمستفيدين.// انتهى //17:40ت م0114