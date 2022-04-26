سياسي / أمير دولة قطر يتلقى رسالة خطية من رئيس النيجر تتصل بالعلاقات الثنائية
الثلاثاء 1443/9/25 هـ الموافق 2022/04/26 م واس
الدوحة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واس
تلقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، رسالة خطية من رئيس النيجر محمد بازوم، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها .
تسلم الرسالة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اجتماعه اليوم، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والتكامل الإفريقي بالنيجر حاسومي ماسادو، الذي يزور قطر حالياً.
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18:15ت م
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