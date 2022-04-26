الدوحة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واستلقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، رسالة خطية من رئيس النيجر محمد بازوم، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها .تسلم الرسالة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اجتماعه اليوم، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والتكامل الإفريقي بالنيجر حاسومي ماسادو، الذي يزور قطر حالياً.// انتهى //18:15ت م0115