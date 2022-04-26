الخرطوم 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق في مكتبه اليوم بممثلة مكتب اليونسف بالسودان مانديب أوبراين، وتناولا أنشطة منظمة اليونسف في السودان خاصة فيما يتعلق بقضايا الأطفال.وبحث اللقاء الصعوبات التي تعترض نشاط المنظمة في السودان، والأمل في تدخل وزارة الخارجية لتُزليل تلك التحديات.بدوره أكد وزير الخارجية اهتمامه بتسهيل كل ما يعترض عمل المنظمة وإنجاح مهامها في السودان.// انتهى //18:16ت م0116