الخرطوم 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسالتقت وزيرة التجارة والتموين السودانية آمال صالح في مكتبها اليوم بالسفير الجزائري لدى الخرطوم أحمد مراد أسعد، وناقشا إمكانية تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وضرورة الاهتمام بها في القطاعين العام والخاص.من جانبه دعا السفير الجزائري السودان إلى المشاركة من خلال وزارة التجارة والتموين في المعرض التجاري الذي سيقام شهر يونيو المقبل بالجزائر.// انتهى //18:59ت م0119