الخرطوم 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسوصل إلى مطار الخرطوم الدولي اليوم 131 مهاجرًا سودانيًّا قادمين من ليبيا في إطار مشروع المبادرة الأوروبية المشتركة للعودة الطوعية وإعادة الإدماج الذي يموله الاتحادالأوروبي وتنفذه المنظمة الدولية للهجرة.يُذكر ان المبادرة الأوروبية المشتركة بين الاتحاد الأوربي والمنظمة الدولية للهجرة قد نجحت في إعادة 4691 مهاجرًا سودانيًّا من دول ليبيا، النيجر، مصر، الجزائر، تونس، تشاد، الصومال، إثيوبيا، والمغرب، وقد اكتملت إجراءات إعادة الإدماج الاقتصادي لـ76% منهم حسب الإحصاءات المتوفرة،وتنفيذ عدد من مشروعات تنمية المجتمعات المحلية المستضيفة للعائدين.// انتهى //19:12ت م0120