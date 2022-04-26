الرياض 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع زكاة الفطر للمحتاجين في اليمن، يستفيد منها 26.950 أسرة بواقع 188.650 فردا، حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.وسيجري بموجب الاتفاقية إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها من النازحين والأيتام والفئات الأكثر احتياجا في محافظات مأرب وحضرموت والمهرة، بهدف تمكين مؤدي الزكاة من إخراجها بمقدارها وفي وقتها الذي حدده الشرع، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المحتاجين خلال أيام العيد، وإعمال مبادئ التكافل والترابط الاجتماعي وفق ما حثنا عليه الدين الإسلامي الحنيف.ويأتي ذلك في إطار التدخلات الإنسانية للمملكة ممثلة بالمركز لتعزيز الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق والمساهمة في سد احتياجاته الغذائية الأساسية.//انتهى//19:38ت م0122