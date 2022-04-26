مقديشو 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسانتخب أعضاء مجلس الشيوخ بالصومال "الغرفة الثانية للبرلمان" اليوم النائب عبدي حاشي عبد الله رئيسا للمجلس للمرة الثانية على التوالي بعد حصوله على 28 صوتاً،بينما حصل أقرب منافسيه وهو المرشح صالح أحمد جامع على 24 صوتاً،ولم يحصد وزير الإعلام عثمان أبوبكر دبي سوى صوتين فقط من مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 54 نائباً.وأجري التصويت على رئيس مجلس الشيوخ في قاعدة حلني التابعة لبعثة قوات حفظ السلام الانتقالية في الصومال حيث انتشرت وحدات من الشرطة الصومالية والأفريقية في مداخل ومخارج القاعة الانتخابية، كما تم اليوم ايضا انتخاب النائب علي شعبان نائبا أول لرئيس مجلس الشيوخ الصومالي والنائب عبدالله علي حرسي نائبا ثانيا.ويمهد انتخاب رئيسي الغرفتين في البرلمان الصومالي الطريق نحو تنظيم انتخابات رئاسية في مايو المقبل ما قد يعيد الاستقرار السياسي والأمني للبلاد بعد عامين من الفوضى السياسية والأمنية.// انتهى //19:40ت م0125